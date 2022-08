Công an kịp ngăn 2 nhóm thiếu niên mang hung khí đi hỗn chiến

Ngày 31-8, công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý nhóm thiếu niên chuẩn bị hung khí để đánh nhau đồng thời truy bắt đồng phạm đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào tối 30-8, lực lượng công an xã Bắc Sơn khi đi tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 2 nhóm thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến để quyết mâu thuẫn.

Khi thấy lực lượng công an, nhóm này đã bỏ chạy và để lại 5 xe máy, 2 con dao, 2 chai thủy tinh làm bom xăng.

Qua điều tra truy xét, Công an xã Bắc Sơn đã triệu tập 10 thiếu niên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên đã hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.