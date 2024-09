Công an Long An điều động, bổ nhiệm trưởng công an huyện Cần Giuộc và Châu Thành 05/09/2024 21:13

(PLO)- Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trao các quyết định về công tác cán bộ đối với trưởng Công an huyện Châu Thành và Cần Giuộc.

Ngày 5-9, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ tại huyện Châu Thành và Cần Giuộc.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng tá Phan Thị Tường Vi. Ảnh: CA

Theo đó, tại huyện Châu Thành, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Phan Thị Tường Vi - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Châu Thành.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng tá Huỳnh Văn Quang Vũ. Ảnh: TP

Chiều cùng ngày, tại huyện Cần Giuộc, Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Văn Quang Vũ – Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Giuộc.

Tại hai buổi lễ trao quyết định, Đại tá Nguyễn Văn Hòa chúc mừng đồng chí Phan Thị Tường Vi và đồng chí Huỳnh Văn Quang Vũ, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Công an hai huyện Châu Thành và Cần Giuộc tạo mọi điều kiện tốt nhất để hai đồng chí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đối với hai cá nhân đồng chí Phan Thị Tường Vi, đồng chí Huỳnh Văn Quang Vũ, đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, hai đồng chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, đi đầu; tiếp tục cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Công an huyện đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sỹ công an huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phan Thị Tường Vi phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: CA

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phan Thị Tường Vi và Thượng tá Huỳnh Văn Quang Vũ và Vũ đã cám ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng thời, hứa quyết tâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy năng lực của bản thân cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Công an huyện tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.