Công an Long An và Tây Ninh phối hợp bắt nhanh kẻ giả thuê xe ôm rồi cướp 19/04/2024 09:00

(PLO)- Lực lượng công an Long An phối hợp với công an Tây Ninh đã truy bắt nhanh kẻ giả thuê xe ôm để cướp xe máy khi người này xuất hiện tại Tây Ninh.