Công an ngăn chặn học sinh tự chế và mua bán pháo nổ

Ngày 19-1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã liên tục triệt phá, bắt giữ nhiều vụ buôn bán trái phép pháo nổ.

Cụ thể, ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú Vũ Xuân Hậu (22 tuổi) và Vũ Văn Dự (35 tuổi, cùng ngụ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi buôn bán trái phép pháo nổ.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã liên tục bắt giữ pháo nổ. Ảnh: VT

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện Vũ Xuân Hậu đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để rao bán pháo hoa nổ trái phép trên không gian mạng.

Nhiều vụ mua bán pháo nổ bị phát hiện. Ảnh: VT

Sau khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Cát Tiên bắt quả tang Vũ Xuân Hậu cùng Vũ Văn Dự đang vận chuyển 1 thùng giấy, bên trong có 08 dàn pháo hoa nổ (loại 49 viên) để giao cho khách tại khu vực Quảng trường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên.

Khám xét tại nhà, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ thêm 04 dàn pháo hoa nổ cùng loại. Tổng tang vật thu được trên 19kg.

Cũng trong ngày 17 - 18-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Lạt và Công an huyện Đơn Dương bắt giữ Nguyễn Hữu Phi (31 tuổi, ngụ trị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Dương Danh Ca (35 tuổi, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ gần 10kg pháo nổ.

Hầu hết các vụ mua bán pháo nổ thông qua mạng xã hội. Ảnh: VT

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết trong thời gian triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng có hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn, thu giữ trên 01 tấn pháo nổ các loại.

Đáng chú ý, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, tự chế và mua bán pháo nổ qua không gian mạng của 2 trường hợp L.H.T.N (sinh năm 2009) và H.N.T (sinh năm 2009), hiện là học sinh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

VÕ TÙNG