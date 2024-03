Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

(PLO)- Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Ngày 11-3, tại TP Vinh, Nghệ An, Bộ Công an phối hợp Công an Nghệ An tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, duyệt đội danh dự trước giờ khai mạc.

Sáu điều Bác Hồ dạy là "kim chỉ nam" cho CAND



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An.

Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đã khẳng định Sáu điều Bác Hồ dạy thực sự là "kim chỉ nam", là động lực tinh thần to lớn cho mọi hoạt động của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, Công an Nghệ An đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều hai Huân chương, được Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc, 8 năm liên tiếp (2016 - 2023) dẫn đầu toàn lực lượng CAND về công tác cải cách hành chính.

Đơn vị thời gian qua có 22 tập thể và 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân…

Ngày 7-2, Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Tại chương trình kỷ niệm, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân



Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Tô Lâm khẳng định Lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, lập nhiều chiến công hiển hách...

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ rõ dù trong thời kỳ kháng chiến hay thời kỳ đổi mới, Công an Nghệ An đều thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt, có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Nhiều giải pháp, cách làm hay của đơn vị được Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo triển khai nhân rộng toàn quốc.

Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Công an Nghệ An được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; khẳng định đây là sự ghi nhận hết sức vinh dự, tự hào và xứng đáng đối với những nỗ lực, thành tích, chiến công của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sỹ đơn vị trong suốt 79 năm qua.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ trưởng cũng đã phát biểu giao nhiệm vụ đối với toàn Công an Nghệ An trong thời gian tới nhằm xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh là đơn vị Anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo-ly-khăm-xay (nước bạn Lào) và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đánh giá cao bề dày truyền thống và thành tích của Công an Nghệ An qua các thời kỳ, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định Mỗi chặng đường phát triển của tỉnh đều ghi nhận sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nghệ An. Nhìn lại những chiến công, thành tích của Công an Nghệ An, đặc biệt là danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được Đảng và Nhà nước phong tặng.

Đồng thời, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ những cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thân nhân, gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Qua đó tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, CAND nói chung cũng như của quân và dân tỉnh Nghệ An.



Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ biểu diễn tại Nghệ An (PLO)- Trong Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác Hồ” có màn biểu diễn phục vụ công chúng của Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh.

Đắc Lam