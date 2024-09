Công an Phú Thọ triệu tập 5 người đăng tin sai sự thật về sập cầu Phong Châu, vỡ đê Yên Lập 10/09/2024 21:46

Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh này vừa triệu tập năm trường hợp làm việc do đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác liên quan đến vỡ đê ở Yên Lập, bão lũ ở Hạ Hoà, sự cố sập cầu Phong Châu...

Công an Phú Thọ làm việc với trường hợp đăng tin sai sự thật. Ảnh CA

Theo đó, qua quá trình rà soát, lực lượng an ninh mạng công an tỉnh Phú Thọ đã mời các trường hợp: NTH - chủ tài khoản “Nguyễn Thanh Lam”, NTX - chủ tài khoản Xuân Anh, VH - chủ tài khoản Nhím Ryby, NTHY - chủ tài khoản Yến My và NVH - chủ tài khoản Tiệm Của Bắp (Hùng Paris)... làm việc để xác minh làm rõ động cơ, mục đích đăng tải, chia sẻ các nội dung không đúng sự thật trên.



Tại công an, các trường hợp trên cho biết, khi thấy trong lúc sử dụng mạng xã hội, thấy có nhiều bài viết ghi lại cảnh nước lũ có tiêu đề “Vỡ đập ở Yên Lập”, “Bão lũ ở Hạ Hoà”, clip cứu nạn xe con được cho là gặp sự cố sập cầu Phong Châu... nên nghĩ là thông tin thật và chia sẻ.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích việc đăng tin sai sự thật , các trường hợp trên đã nhận thức hành vi của mình không đúng và xin tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung chưa đúng. Đồng thời, cam kết sẽ chấp hành các quy định của pháp luật, kiểm chứng thông tin khi đăng tải bài viết trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các trường hợp trên để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về vụ sập cầu Phong Châu và vỡ đê ở huyện Yên Lập... Tuy nhiên, đây là các thông tin sai sự thật.