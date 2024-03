Công an quận Tân Bình được khen thưởng vì thành tích phá án

(PLO)- Công an TP.HCM đã khen thưởng cho các cá nhân và một tập thể thuộc Công an quận Tân Bình vì thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 4-3, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP, đã trao khen thưởng, động viên, biểu dương Công an quận Tân Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự có Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP; ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND quận Tân Bình...

Công an TP.HCM đã trao khen thưởng với một tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: HT

Theo Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng Công an quận Tân Bình, đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán.

Công an quận Tân Bình đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Điển hình là phát hiện, lập chuyên án đấu tranh và đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thu giữ hàng chục kg chất cấm và nhiều tang vật khác…

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HT

Với thành tích xuất sắc của Công an quận Tân Bình, Giám đốc Công an TP đã quyết định khen thưởng cho các cá nhân và một tập thể là Đội CSĐT tội phạm về ma túy; Quận ủy và UBND quận Tân Bình cũng đã khen thưởng đối với Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Tổ công tác 363.

Trung tướng Lê Hồng Nam biểu dương sự nỗ lực, tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ, quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng” của Công an quận Tân Bình.

Giám đốc CATP đánh giá việc tổ chức đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, bắt các đối tượng phạm pháp nguy hiểm đã cho thấy được bản lĩnh, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đơn vị; thành tích trên đã góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn TP, nhất là trong dịp Tết.

Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu Công an quận Tân Bình phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

