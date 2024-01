(PLO)- Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Hóc Môn rồi trốn ở Long An.

Sáng 10-1, Công an TP.HCM cho biết nhằm ghi nhận tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 6-1 trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Thừa uỷ quyền Giám đốc CA TP, Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CA TP, đã trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra ngày 6-1 trên địa bàn huyện Hóc Môn. Ảnh: HT

Trung tá Võ Khôi Nghĩa, Đội trưởng Đội 6; Đại úy Hoàng Giang Long, cán bộ Đội 6; Đại úy Nguyễn Tuấn Hải, Trinh sát Đội 6 (PC02); Thiếu tá Lê Hoàng Trọng, Phó Đại đội trưởng Đại đội CSĐN, PK02E và Đại úy Phạm Văn Đành Trinh sát Đội CSHS, Công an huyện Hóc Môn.

Phát biểu tại biểu trao thưởng, Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các lực lượng khi chỉ trong 72 giờ đã điều tra, truy bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: HT

Việc này thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị trong CA TP cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của Công an tỉnh Long An và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Trước đó, sau khi sát hại chị NTHC (31 tuổi, quê Tiền Giang, làm việc ở quán cà phê trên địa bàn huyện Hóc Môn), Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) bỏ trốn xuống Long An, khi ngang qua địa bàn ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An thì biết có công an truy bắt nên bỏ lại đồ đạc, xe máy, lẩn trốn vào khu vực rừng keo rộng khoảng 50 hecta, cánh đồng trồng chanh của người dân.

Theo đó, có năm tập thể và năm cá nhân được khen thưởng. Ảnh: HT

Công an TP.HCM huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ mà chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Long An, chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bao vây khu vực.

Cảnh sát lập 40 chốt chặn, huy động 7 chó nghiệp vụ, 7 flycam để rà soát khu vực. Tuy nhiên, nơi nghi phạm ẩn nấp cây cối chằng chịt đầy gai nhọn.

Sau hai ngày, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất được huy động rà tìm qua đó phát hiện các dấu chân, nghi của Tâm để lại.

Trước đó, nhiều đơn vị phối hợp vây ráp khu vực rừng tràm rộng 50ha ở Long An để truy bắt thủ phạm giết người, cướp tài sản. Ảnh: HT

Đáng chú ý, trinh sát phát hiện một trái dừa bị đập vỡ, cùi và nước bên trong đã hết. “Đây là một manh mối quan trọng, thể hiện Tâm đang lẩn trốn ở khu vực. Dù vất vả bao nhiêu, chúng tôi vẫn quyết tâm bám trụ, truy bắt cho bằng được” - Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng PC02, chia sẻ.

10 trinh sát thuộc Công an TP.HCM bị ong vò vẽ chích, phải nhập viện thăm khám, xử lý các vết thương.

Đến gần trưa 9-1, lãnh đạo PC02 trực tiếp ở hiện trường xác định cần thay đổi phương án từ sức người sang huy động máy móc, thiết bị. 5 chiếc xe múc bánh xích được huy động rà quét khu vực nghi vấn.

Đến ngày 9-1, Tâm bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: HT

Theo PC02, với lực lượng rải khắp khu vực, trên đầu có 7 fly cam quần thảo, bên dưới có chó nghiệp vụ nhưng do địa hình phức tạp, nhiều cây cối có gai sắc nhọn và rắn rết nên phương án huy động xe múc là hợp lý.

Lúc này, Tâm đang nấp ở một mương nước, dùng cỏ khô để che mặt, hít thở. Khi nghe thấy xe múc đang tới, lo sợ bị cán chết nên vùng chạy và bị trinh sát ập đến bắt giữ. Ngay sau đó, Tâm được đưa từ Long An về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Tâm gây án với thủ đoạn tàn ác và có tính toán, lên kế hoạch từ trước. Và người này khai chỉ gây án một mình và không có đồng phạm.

Tâm được xác định từng bị Công an huyện Đức Hòa Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn.

Nguyễn Tân