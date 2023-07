Công an Quảng Nam điều động 7 lãnh đạo chủ chốt

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam công bố bảy quyết định điều động lãnh đạo chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 20-7, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ, điều động nhiều nhân sự chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương.

Theo các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Điều động Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Điều động Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ.

Điều động Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Hội An.

Điều động Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP).

Điều động Thượng tá Trần Ngọc Trung, Trưởng phòng Cảnh sát THAHS và HTTP đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Núi Thành.

Điều động Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định các đồng chí được điều động lần này đều là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, từng giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chúc mừng các các nhân đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nhấn mạnh việc điều động cán bộ vừa là yêu cầu công tác chung, vừa tạo điều kiện thay đổi môi trường công tác để đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy tiếp cận, bao quát công việc, phát huy năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tin tưởng các cá nhân với vị trí công tác mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, năng lực, sở trường kiến thức đã được đào tạo và kinh nghiệm công tác thực tiễn, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Công an Quảng Nam thụ lý đơn tố giác giám đốc một công ty (PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam phân công điều tra viên giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của công dân về ông ĐTV, Giám đốc Công ty An Dương.

THANH NHẬT