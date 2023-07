Thanh tra Quảng Nam chuyển công an 2 vụ có dấu hiệu phạm tội

(PLO)- Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu phạm tội.

Sáng 11-7, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến, báo cáo sáu tháng đầu năm toàn tỉnh tiến hành 116 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 59 kết luận thanh tra.

Kết quả thanh tra tại 202 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 50 tỉ đồng và gần 2 ha đất. Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 40 tỉ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 11 tỉ đồng...

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra hai vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.

Cụ thể, kết thúc thanh tra việc sử dụng đất đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO (chủ đầu tư) cho công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ thứ hai tại huyện Núi Thành, qua thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An, xã Tam Xuân 1 phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Trả lời PLO.VN bên lề kỳ họp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ sai phạm tại dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp do Công ty STO làm chủ đầu tư.

Theo Thiếu tướng Dũng, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho hay, kỳ họp tập trung vào một số vấn đề, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm.

“Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam…”, Bí thư Quảng Nam thông tin.

Cùng với đó, kỳ họp xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh…

Theo Bí thư Quảng Nam, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp có sự sụt giảm mạnh 24,3%, kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình MTQG thấp…

THANH NHẬT