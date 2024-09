Công an Sơn La thông tin vụ truy đuổi 'quái xế' nồng độ cồn kịch khung 24/09/2024 17:47

(PLO)- Do vi phạm nồng độ cồn và bị công an ra hiệu lệnh kiểm tra, Nguyễn Huy Hải đã lái xe bỏ chạy, CSGT phối hợp với công an 2 huyện truy đuổi một tiếng đồng hồ mới dừng được xe.