Ngày 8-1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, các đơn vị đã phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục truy bắt hung thủ gây án được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại Long An.

Hàng trăm cảnh sát của Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM được điều động đến khu vực nghi phạm lẩn trốn. Ảnh: HD

Tiếp tục truy bắt hung thủ

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, sáng 8-1, tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An tiếp tục công tác truy tìm, các chiến sĩ trinh sát đang theo sát các dấu vết của hung thủ.

“Hai ngày nay nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn ở khu vực này, tôi cũng lo sợ, không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên tôi đi vào thăm vườn thì phát hiện mất tấm bạt để che xe rùa trong vườn. Không biết có phải hung thủ lấy hay không, tôi cũng hơi lo” - ông MS, chủ vườn chanh ở ấp 7, nói.

Ngoài chủ vườn chanh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại.

Bà B chia sẻ do chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối, nhà nào cũng đóng cửa, có bao nhiêu bóng đèn bật hết, canh chó sủa thì mở camera để nhìn.

Trước đó, chiều 6-1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức, nội dung có nghi phạm giết người, cướp tài sản, bỏ xe máy ven bờ kênh, khả năng chạy sâu vào cánh đồng trốn thoát.

Ông NQD (63 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) cho biết gia đình ông và những nhà xung quanh đều là người lớn tuổi nên trời vừa tối đã đóng cửa, nếu có chuông và nhìn rõ ai mới dám ra ngoài; hy vọng công an sớm bắt được hung thủ cho bớt lo sợ.

Lực lượng cảnh sát hình sự vẫn đang tập trung vào địa điểm được cho là có nghi phạm đang lẩn trốn để truy bắt. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ, băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết của hung thủ.

Nghi phạm giết người đã ghé vào quán bà T trước khi rời đi. (Ảnh cắt từ camera)

Mong sớm bắt được hung thủ

PV có mặt tại quán giải khát nơi nghi phạm giết người, cướp của dừng lại ăn uống trước khi bị phát hiện để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc.

Bà Huỳnh Thị T (51 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người, trong thời gian dài chưa hết lo sợ. Bà T cho biết khoảng 16 giờ ngày 6-1, một thanh niên dừng xe ở quán, mua nước và thuốc lá.

Sau khi mua nước uống, người này xin mật khẩu WiFi, nói chuyện với người nào lâu lắm, rồi gọi mì ăn liền để ăn nhưng không ăn nổi, để mì ăn liền nở hết và bỏ đi.

“Tôi thấy nó ngồi dáng vẻ mệt mỏi lắm. Đến hơn 20 giờ, tôi dọn hàng vào thì nó mới rời đi” - bà T cho hay.

Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà xem ảnh nghi phạm. Lúc đó, bà như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc hơn 4 tiếng với nghi phạm giết người, cướp của.

Sau đó, gia đình bà T đề phòng hơn, con dâu ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà bị mất ngủ vì sợ.

Là người theo đạo Công giáo, hằng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị B (64 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) không dám ra khỏi nhà trước 6 giờ. Khi bỏ trốn, hung thủ bỏ lại chiếc xe trước nhà bà B.

Bà B cho hay nghi phạm chưa bị bắt, có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng “chốt cửa then cài”.

“Vì chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa, xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật lên hết, rồi canh chó sủa thì mở camera lên để nhìn” - bà B chia sẻ.

Theo bà B, từ ngày 7-1 đến giờ, người dân không dám ra đồng, công an cũng truy tìm khắp nơi xung quanh khu vực.

Chỉ vào chỗ nghi phạm ngồi, bà B cho biết thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám cưới rồi để xe lại, chứ không nghĩ là nghi phạm giết người.

“Đêm 7-1, con trai gọi điện thoại nói là có kẻ giết người, cướp của đang dựng xe trước nhà mình, mẹ có hay không. Tôi trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an và chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ” - bà B cho hay.

Theo người dân, lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm 7-1, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm.

Hiện Công an tỉnh Long An, Công an TP.HCM bố trí thêm lực lượng cùng phối hợp khép kín địa bàn.•

Công an hai địa phương phối hợp truy bắt hung thủ Hơn 10 giờ ngày 6-1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một kiốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên xe máy SH mode với tốc độ cao. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện chị NTHP (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) bị trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong. Sau đó, Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM đã xuyên đêm lần theo dấu vết để truy bắt hung thủ gây án, được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại huyện Bến Lức, Long An.

HUỲNH DU