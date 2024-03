(PLO)- Công an TP.HCM điều tra, tìm nạn nhân đã bị lừa đảo thông qua việc góp vốn đầu tư dự án khu dân cư An Lạc Riverside, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân (gọi tắt là Công ty An Lạc Tân; trụ sở tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM).

Điều tra cho thấy, Quách Mộc Tân, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty này và một số người liên quan đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng góp vốn thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại các dự án khu dân cư không có thật, không được cấp phép chủ đầu tư, tự lấy tên dự án khu dân cư An Lạc Riverside, đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Từ đó, nhóm ông Tân đã chiếm đoạt số tiền đã thu của khách hàng khoảng 4.174.500.000 đồng.

Để phục vụ điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại đã tham gia ký hợp đồng thỏa thuận nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc các dự án trên, đề nghị liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (đội 2 - Phòng PC03); địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2 (phường 14, quận 10, TP.HCM) gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, điện thoại: 0906780080 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

Khởi tố vụ án để điều tra một người nước ngoài có hành vi sờ mó bé gái ở quận Tân Bình (PLO)- Cơ quan CSĐT, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra một người nước ngoài có hành vi sờ mó bộ phận nhạy cảm của bé gái dưới 16 tuổi.

Nguyễn Tân