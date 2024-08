Công an tìm người đã vay lãi nặng của người đàn ông ở quận 4 15/08/2024 17:03

(PLO)- Công an quận 4, TP.HCM phát thông báo tìm những ai đã vay lãi nặng của người đàn ông tên Nguyễn Quốc Bình.

Ngày 15-8, Công an quận 4, TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Quốc Bình (sinh năm 1984, ngụ quận 4) thực hiện.

Trước đó, ngày 7-12-2023, tổ công tác Công an quận 4 tuần tra, phát hiện Bình chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn, không đội nón bảo hiểm trong hẻm đường Đoàn Văn Bơ nên kiểm tra. Qua đó, công an phát hiện Bình có dấu hiệu cho vay lãi nặng nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận hoạt động cho vay lãi nặng từ khoảng năm 2021 đến nay. Cho đến khi bị Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện Bình đã cho nhiều người ngụ tại địa bàn quận 4 vay tiền với lãi suất cho vay thấp nhất là: 121,666%/năm, cao nhất là: 365%/năm.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, xử lý triệt để hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Quốc Bình, Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 thông báo yêu cầu những ai đã vay tiền hoặc biết ai đã vay tiền của Bình hãy đến Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 cung cấp thông tin (gặp cán bộ điều tra Trần Duy Khánh, địa chỉ Cơ quan: Số 14 – 16 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại 028.39400019) để tiếp nhận xử lý.