Công an tìm người liên quan vụ xăng giả ở Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLO)- Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu đã được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PC03) vừa phát đi thông báo tìm người liên quan trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ).

Theo đó, tháng 6-2022, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu thuộc công ty TNHH Thương mại Vận tải Gia khiêm. Các bị can bị khởi tố gồm Võ Hoài Phương, Nguyễn Phúc Hoàng và Trần Văn Hiếu.

Qua điều tra ban đầu công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2022 đến 18-6-2022, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu do bị can Võ Hoài Phương làm giám đốc đã thực hiện hành vi pha trộn hóa chất Toluen với xăng E5 RON 92 để tạo nên hỗn hợp xăng A95 giả bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính. Điều này gây ảnh hưởng đến môi trường, động cơ, tài sản của người tiêu dùng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu thông báo và đề nghị những đơn vị đã mua xăng A95 giả của công ty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến18-6-2022 liên hệ với Cơ quan CSĐT tại địa chỉ số 15 đườngTrường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để trình báo và làm việc; liên hệ trực tiếp Thiếu tá Trương Văn Tuấn, điều tra viên (điện thoại liên lạc 0936.807.272).

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã mua xăng A95 giả của công ty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm không liên hệ với Cơ quan CSĐT để làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trùng Khánh