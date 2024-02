(PLO)- Công an TP Thủ Đức tìm người chứng kiến, camera hành trình của những ô tô đi qua địa điểm xảy ra tai nạn giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy khiến một người tử vong vào chiều 29-1.

Đến ngày 21-2, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ và tìm nhân chứng, camera ghi lại vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy xảy ra gần ngã tư Linh Xuân khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 24 tuổi tử vong.

Theo Công an TP Thủ Đức, vào khoảng 14 giờ ngày 29-1, tại đường Phạm Văn Đồng (gần vòng xoay cầu vượt Linh Xuân), phường Linh Trung xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn trộn bê tông 60C-316.76 do anh Bạch Văn Hùng Anh điều khiển và xe máy 61D1-381.24 do chị Võ Quỳnh N (24 tuổi) điều khiển.

Vụ việc khiến chị N tử vong tại chỗ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức sau đó đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu Công an ghi nhận xe bồn đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ quận Bình Thạnh đi Quốc lộ 1K.

Khi đến ngã tư Linh Xuân, tài xế chuẩn bị cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1A để đi về hướng Suối Tiên thì xảy ra va chạm với xe máy do chị N điều khiển lưu thông phía trước.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Thủ Đức ra thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn, những ô tô đi qua khu vực có camera hành trình ghi nhận được diễn biến vụ tai nạn thì cung cấp thông tin đến Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức.

Người dân cũng có thể gọi đến số điện thoại: 028.3896.6537 gặp điều tra viên Nguyễn Đỗ Khánh Linh để cung cấp thông tin.

TỰ SANG