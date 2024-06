Công an tỉnh Long An bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ 07/06/2024 13:41

(PLO)- Công an tỉnh Long An thống nhất thực hiện điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Sáng 7-6, đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì buổi Lễ công bố quyết định về cán bộ.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Sơn. Ảnh: CA

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An thống nhất thực hiện quy trình, tổ chức công bố quyết định đối với Thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi, quê huyện Bến Lức, Trưởng Công an huyện Đức Hòa) được chuyển ngành sang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An.

Thượng tá Nguyễn Sơn công tác trong lực lượng CAND từ năm 1990, có thời gian 10 năm giữ chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, sau đó là trưởng Công an huyện Đức Hòa cho đến nay.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Quyết định cho Đại tá Thái Hữu Đức. Ảnh: CA

Trước đó, Giám đốc Công an Long An quyết định điều động đại tá Thái Hữu Đức (57 tuổi, quê huyện Bến Lức, Trưởng công an huyện Cần Đước) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Quyết định cho Thượng tá Nguyễn Văn Được.

Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Văn Được (47 tuổi, Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc) giữ chức vụ Trưởng công an huyện Cần Đước.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao Quyết định cho Thượng tá Huỳnh Văn Trinh.

Điều động thượng tá Huỳnh Văn Trinh (53 tuổi, quê huyện Bến Lức, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Hòa.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng mong rằng các đồng chí được điều động tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống của người chiến sĩ CAND, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới; đồng thời, quan tâm, phối hợp, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Long An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.