Công an TP Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên thống nhất đầu mối tiếp nhận tin báo cháy, nổ

(PLO)- Bộ Công an đã thống nhất cho Công an TP Đà Nẵng thí điểm tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh trật tự, cháy, nổ… tại Trung tâm Thông tin chỉ huy.

Ngày 12-3, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố thực hiện thí điểm tiếp nhận xử lý thông tin về an ninh trật tự (ANTT), cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.

Theo đó, các vụ việc về ANTT, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngày càng diễn biến khó lường và đan xen giữa các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Điều này đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu cao trong công tác tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo, điều hành của lực lượng Công an Nhân dân.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Việc sử dụng riêng biệt hai Trung tâm 113, 114 tại Công an TP Đà Nẵng có những khó khăn hạn chế nhất định.

Từ đó, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động đánh giá tổng thể, báo cáo, đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý cho thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy bằng số điện thoại 114 từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP thuộc Phòng Tham mưu.

Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong lực lượng Công an Nhân dân trên cả nước thực hiện mô hình này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết việc thống nhất một đầu mối xử lý cháy nổ sẽ đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong công tác chỉ huy, điều hành, điều động lực lượng, phương tiện tham gia giải quyết các vụ việc về ANTT, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ở cả ba cấp.

Đồng thời, tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về tính năng ghi âm, chặn cuộc gọi, xác định vị trí cuộc gọi; sử dụng bản đồ số, hệ thống camera giám sát hỗ trợ tích cực cho lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng chúc mừng lực lượng Công an TP. Ảnh: MINH TRƯỜNG

"Đây là tiền đề để Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành triển khai Dự án Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh" - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cùng đó, xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm hiện đại bậc nhất cả nước với nhiều tính năng nổi bật.

Có thể kể đến như tự động phát hiện, ghi nhận, cảnh báo tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành trong bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

