Công an TP Đà Nẵng không để xảy ra tình huống bất ngờ trong Tết Nguyên đán 2024

(PLO)- Toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động tội phạm trên địa bàn.

Ngày 15-2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban đầu Xuân Giáp Thìn 2024 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn lực lượng công an TP Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Công an TP đã làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động tội phạm.

Qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường thăm, động viên và tặng quà lực lượng công an. Ảnh: CA.

Riêng lực lực lượng CSGT trực đảm bảo TTATGT 100% trong ca trực, tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn “xuyên đêm giao thừa, xuyên những ngày Tết, không có ngày nghỉ”.

Cùng đó, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã xuống các địa bàn động viên, chúc Tết và trực tiếp kiểm tra.

Lãnh đạo công an TP đôn đốc chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, tổ chức trực, ứng trực để đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm về pháo, vật liệu nổ, đánh bạc, ma túy...

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn được lực lượng công an toàn TP triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả khả quan.

Số vụ phạm pháp và số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh. Trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương những thành tích đạt được. Ảnh: CA.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương kết quả đạt được trong những ngày qua của toàn lực lượng.

Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm.

Ngoài ra phải đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm; các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị và đoàn khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các Lễ hội đầu xuân năm 2024. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm đợt cao điểm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Minh Trường