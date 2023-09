Sáng ngày 18-9, Công an Hà Nội trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy xảy ra ngày 12-9.

Những ngày vừa qua, lãnh đạo TP Hà Nội và chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động thăm, viếng, chia sẻ phần nào những mất mát, thiệt hại của gia đình các nạn nhân, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đảm bảo cuộc sống cho người dân trong vụ cháy để cuộc sống sớm trở lại bình thường…

Toàn cảnh Lễ Tưởng niệm. Ảnh CA

Để góp phần chia sẻ với gia đình các nạn nhân, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tại Lễ Tưởng niệm, Giám đốc công an TP Hà Nội đã kêu gọi toàn thể lãnh đạo công an TP, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên lao động trong lực lượng Công an thành phố đóng góp ủng hộ các gia đình bị nạn trong vụ hỏa hoạn vừa qua, thể hiện nét đẹp văn hóa, tính nhân văn, nghĩa tình, chung tay cùng cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, phát biểu tại lễ tưởng niệm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc công an thành phố đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những đau thương, tổn thất và gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.

Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố chung tay ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Ảnh CA

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Công an Thành phố đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, phối hợp các ban ngành, đoàn thể thực hiện các chính sách kịp thời để giúp gia đình người bị nạn sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 12-9, đã xảy ra vụ cháy tại chung cư mini số 37 ngách 29/20 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ cháy đã khiến 56 người tử vong, nhiều người bị thương, thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Nhiều cơ quan, đơn vị tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy chung cư ở Hà Nội (PLO)- Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học thuộc TP Hà Nội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân...

PHI HÙN