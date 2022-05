Công an TP.HCM nói về việc người dân tập trung đông để làm Căn cước công dân

Chiều 12-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch trên địa bàn TP.

Tại cuộc họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết vừa qua có tình trạng người dân tụ tập đông ở trụ sở các cơ quan công an quận, huyện để làm thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD).

Trong đó chủ yếu tập trung ở các địa bàn đông dân như quận Bình Tân, Gò Vấp, TP Thủ Đức.

Theo Thượng tá Hà, Công an TP đang mở cao điểm cấp CCCD cho học sinh lớp 9 và lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp; đồng thời người dân cũng thấy được tiện ích từ việc cấp CCCD gắn chip nên tập trung tham gia đổi CCCD để thời gian tới tích hợp khám bệnh, mở tài khoản ngân hàng.

Thượng tá Hà cũng nhìn nhận việc người dân tập trung đông ở trụ sở công an còn để cấp mã định danh điện tử.

Về giải pháp trong thời gian tới, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP sẽ chỉ đạo đưa việc cấp mã định danh điện tử về công an cấp xã, bố trí phương tiện ở trụ sở công an xã để người dân thuận tiện hơn. Ở nội dung này, Công an TP cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng ca thực hiện nhanh, phục vụ người dân tốt hơn.

Công an TP cũng sẽ báo cáo Bộ Công an phân bổ thêm trang thiết bị, tăng thêm máy cấp CCCD cho TP.HCM và các địa phương có nhu cầu lớn; nâng cấp đường truyền, tăng nhu cầu xử lý hồ sơ cho người dân.

Công an TP.HCM đang làm rõ đối tượng lấy 43 nắp cống Liên quan đến việc mất nắp cống tại cầu Thủ Thiêm 2, Thượng tá Lê Mạnh Hà, cho biết ngay khi phát hiện sự việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Thủ Đức xác minh. Qua đó chính xác là có 43 nắp cống bị mất, hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ đối tượng và sẽ có thông tin cho báo chí sau.