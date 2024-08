Công an TP Tân Uyên tuần tra 24/7 bảo đảm an toàn giao thông dịp 2-9 29/08/2024 11:47

(PLO)- Trực 100% quân số để tăng cường tuyên truyền, tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Ngày 29-8, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.



Công an TP Tân Uyên ứng trực 100% quân số đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc Khánh 2-9.

Theo Công an TP Tân Uyên, tới đây bắt đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đồng thời là thời điểm bước vào năm học mới của học sinh, nên vấn đề an toàn giao thông sẽ có diễn biến phức tạp.

Dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công an TP Tân Uyên tuyên truyền cho học sinh, người dân để mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Công an TP Tân Uyên đã có kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, không có vùng cấm…

Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học…

Lực lượng CSGT Công an TP Tân Uyên tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng công an trực 100% quân số theo chế độ 24/7, đảm bảo thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, cũng như các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Tiếp nhận và giải quyết các thông tin hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ.