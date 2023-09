Ngày 16-9, Bộ Công an tổ chức vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - năm 2023 tại TP.HCM do UBND TP.HCM, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM và Công an TP.HCM chủ trì.

Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó giám đốc Công an TP.HCM…

Vòng chung kết hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II - năm 2023 tại TP.HCM. Ảnh: HT



Tham dự cuộc thi có hơn 600 cán bộ, vận động viên của 19 đội tuyển thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC CN&CH trên cả nước đã đạt thành tích cao tại vòng loại.

Các đội tuyển tham gia vòng chung kết với các nội dung thi đấu gồm: bơi cứu nạn cứu hộ; cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước; 100 m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ; cứu nạn cứu hộ trong trong môi trường có khói khí độc.

Các đơn vị tham gia nhiều phần thi không ít vất vả, khó khăn. Ảnh: HT

Tại phần thi 100m vượt chướng ngại vật, các chiến sĩ phải vượt qua lồng sắt, phá cửa, đu khung sắt, sau đó tiếp cận cõng nạn nhân về đích.

Ở phần thi cứu nạn cứu hộ trong trong môi trường có khói khí độc, các chiến sĩ trang bị mặt nạ phòng độc, tiếp cận thùng container mô phỏng không gian khó tiếp cận nạn nhân để cứu người.

Ghi nhận, nhiều đội thi gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân bởi khói mù, sau khi tiếp cận được nạn nhân các chiến sĩ phải đưa nạn nhân lên cáng và bứt tốc về lại điểm xuất phát.

Kết quả Vòng chung kết Hội thi, Công an TP.HCM đoạt giải nhất toàn đoàn, Công an tỉnh Sơn La đoạt hạng nhì, hạng ba là Công an tỉnh Nam Định…

Thông qua hội thi lần này Bộ Công an ghi nhận nỗ lực tập luyện của tập thể đội ngũ Cảnh sát PCCC và CNCH tham dự, đồng thời đây cũng là dịp nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Tạo khí thế thi đua trong phong trào học tập, tập luyện trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, từng bước xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, hiện đại.

NGUYỄN TÂN