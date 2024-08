Công an TP.HCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai 17/08/2024 10:45

Ngày 17-8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm dự, chỉ đạo.

Ngày 25-7-2024, Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã ký Quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.HCM. Ảnh: TV

Dự lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và TP.HCM, các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, chúc mừng Công an TP.HCM. Ảnh: TV

Buổi lễ được tổ chức trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024), kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2024), tại Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Buổi lễ cũng long trọng đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng cho Công an TP.HCM nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng Công an TP.HCM. Ảnh: TV

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an thay mặt Cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an điều hành nghi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng AHLLVTND cho Công an TP.HCM.

Đây là lần thứ hai Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu cao quý này.