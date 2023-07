Công an TP.HCM mời làm việc Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Inahvina

(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Inahvina đến làm việc nhằm làm rõ hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỉ đồng của công ty.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự tham ô tài sản, xảy ra tại Công đoàn Công ty TNHH Inahvina.

Quá trình điều tra, công an xác định Phạm Đình Tưởng (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Chủ tịch Công đoàn Công ty), có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỉ đồng thông qua việc thu kinh phí và đoàn phí nhưng không nộp về Công đoàn cơ sở cấp trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu ông Phạm Đình Tưởng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, gặp điều tra Võ Tiến Dũng, Đội 8 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, SĐT: 0917.107.118, địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM, để làm rõ những nội dung liên quan.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Đình Tưởng không có mặt để làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định.

NT