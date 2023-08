Công an TP.HCM nói về việc cấp biển số xe định danh

(PLO)- Nhiều trường hợp chủ xe bán xe qua hợp đồng ủy quyền, do đó cơ quan Công an TP.HCM khó khăn trong việc tìm chủ xe để đi làm thủ tục thu hồi biển số.

Thông tin về kết quả triển khai thực hiện Thông tư 24 về việc cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an (có hiệu lực từ 15-8), tại họp báo chiều 31-8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết: Công an TP.HCM đã giao phòng PC08 thành lập tổ tiếp nhận giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phân cấp đăng ký, xe.

PC08 cũng có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký, cấp biển số xe; thực hiện đăng ký xe trên cổng dịch vụ công để giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thông tư ở Công an quận, huyện và TP Thủ Đức.

Công an TP.HCM cũng đã tổ chức tập huấn cho 429 người là ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng PC08; công an các quận, huyện và TP Thủ Đức, công an xã, thị trấn được phân cấp đăng kí xe.

Theo đó, từ ngày 15-8 đến 26-8, Phòng PC08 đã tiếp nhận 2.109 hồ sơ (trong đó có 862 hồ sơ đăng ký xe lần đầu, 56 hồ sơ đổi cấp, 233 hồ sơ sang tên và 958 hồ sơ thu hồi).

Công an quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp nhận 776 hồ sơ. Trong đó có 552 hồ sơ đăng ký xe lần đầu, 40 hồ sơ đổi cấp, 60 hồ sơ sang tên và 124 hồ sơ thu hồi.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho rằng, việc này đã giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý dữ liệu liên quan đến đăng kí xe một cách khoa học, thuận lợi hơn.

Người dân từ các địa phương đến làm ăn, tạm trú tại các đô thị, khu công nghiệp, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp, khi có điều kiện mua được xe phải quay về quê, nơi đăng ký thường trú để đăng ký xe sẽ rất vất vả, tốn kém cho người người dân.

Việc thay đổi quy định đăng ký xe cá nhân tại địa phương nơi thường trú sang được đăng ký xe tại nơi cư trú theo Thông tư 24, 25 đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, được người dân hưởng ứng, ủng hộ.

Việc đăng ký, cấp biển số định danh, đã thay đổi toàn bộ phương pháp quản lý xe từ trước tới nay. Với quy định mới, biển số gắn theo người, qua mã định danh của chủ xe sẽ đảm bảo quản lý xe đăng ký chính chủ, chủ xe phải khai báo, làm thủ tục thu hồi, đăng ký sang tên khi chuyển quyền sở hữu xe, giúp cơ quản lý được chặt chẽ, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian.

Dù vậy, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong quá trình thực hiện, Phòng PC08, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến kết quả giải quyết và sự hài lòng của người dân.

Cụ thể, phần mềm trên cổng dịch vụ công Bộ công an có lúc bị lỗi, không khai được thông tin. Trường hợp khai báo được, có mã hồ sơ nhưng hệ thống đăng ký xe không tìm thấy dữ liệu hoặc có dữ liệu nhưng không in được giấy khai đăng ký xe trực tuyến.

Việc truy vấn, tra cứu dữ liệu hải quan, đăng kiểm, lệ phí trước bạ hệ thống bảo không tìm thấy, trường hợp tìm thấy, khi đổ dữ liệu vào hệ thống vẫn có một số trường thiếu thông tin, có trường thông tin khóa, không nhập được thông tin...

Do đó, Công an TP phải tập hợp danh sách biển số gửi C08 để được hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết thủ tục cho người dân.

Có trường hợp đăng ký sang tên đổi với các hồ sơ đã thu hồi đăng ký, biển số trước ngày 15-8 thì sau khi cấp biển định danh, tiến hành hiệu chỉnh, in giấy chứng nhận đăng ký xe, phần mềm tự động chuyển tên chủ mới thành tên chủ cũ. Hay phần mềm đăng ký xe chưa có màu sơn "cam", "đồng".

Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số khai trực tuyến in từ hệ thống đăng ký xe hiện vẫn không đúng mẫu theo mẫu quy định tại Thông tư 24, Không cấp được biến số tạm sau khi đã làm thủ tục thu hồi:

Một vấn đề khác được Thượng tá Lê Mạnh Hà đưa ra, là theo quy định của Thông tư 24, chủ xe phải giữ lại biển số xe, giấy đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Nếu quá 30 ngày không làm thủ tục thu hồi sẽ bị xử phạt.

Tuy nhiên, hiện có nhiều trường hợp chủ xe bán xe qua hợp đồng ủy quyền, do đó cơ quan công an khó khăn trong việc tìm chủ xe để đi làm thủ tục thu hồi biển số, cũng như cá nhân, tổ chức nộp phạt khi trễ hạn hoặc trường hợp thừa kế xe, chủ xe đã chết thì không thể thực hiện được việc thu hồi đăng ký, biển số.

THANH TUYỀN