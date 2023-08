Công an TP.HCM nói về việc khó tích hợp giấy phép lái xe vào tài khoản VNeID

(PLO)- Những trường hợp chưa tích hợp được giấy phép lái xe vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là do việc đối sánh dữ liệu dân cư của Bộ Công an và dữ liệu cấp bằng lái xe của Bộ GTVT không trùng khớp.

Công an TP.HCM cho biết như trên trước thông tin người dân phản ánh khó tích hợp bằng lái xe vào tài khoản định danh điện tử VNeID, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế- xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chiều 10-8.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho hay tính đến hết ngày 9-8, Công an TP.HCM thu nhận được hơn 4 triệu tài khoản định danh điện tử (mức 1 là 581.070 tài khoản; mức 2 là 3.442.889 tài khoản).

Người dân đã kích hoạt, sử dụng thành công trên 1,964 triệu tài khoản.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, việc đăng ký, sử dụng thành công tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 không phụ thuộc vào việc có tích hợp được bằng lái xe vào tài khoản VNeID hay không. Tức là người dân vẫn đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh mức độ 2 khi chưa tích hợp bằng lái xe.

Tuy nhiên, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết nếu không tích hợp bằng lái xe vào tài khoản VNeID sẽ làm thiếu đi tính tiện ích đầy đủ của tài khoản định danh ở mức độ 2.

Ông Hà thông tin qua khảo sát thực tế cho thấy những trường hợp chưa tích hợp được GPLX vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là do việc đối sánh dữ liệu dân cư của Bộ Công an và dữ liệu cấp bằng lái xe của Bộ GTVT không trùng khớp thông tin.

Nguyên nhân có thể do thông tin cá nhân khi được cấp bằng lái xe và thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện có sai lệch, thường là các trường hợp Bằng lái xe cũ- loại mẫu GPLX giấy, trường hợp người dân được cấp GPLX khi còn sử dụng CMND 9 số.

Kế đó, là do thông tin bằng lái xe chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ GTVT và chia sẻ về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh, xác thực...

Công an TP.HCM nhìn nhận, đây là khó khăn chung trong yêu cầu làm sạch dữ liệu và chia sẽ dữ liệu của các bộ, ngành.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Công an TP.HCM đã có báo cáo về Bộ Công an. Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên có các chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nội dung trên.

Hiện nay, Cục C06, Bộ Công an và Bộ GTVT đang hoàn thiện phần mềm nhằm cung cấp công cụ cho phép người dân tự đối soát, đồng bộ dữ liệu về CMND và CCCD để hiển thị thông tin GPLX trong tài khoản định danh điện tử VNeID .

Thượng tá Lê Mạnh Hà nói thêm, người dân có GPLX là mẫu giấy nên cấp đổi lại bằng lái xe để được cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân bị sai lệch.

Dựa trên cơ sở này, có thể cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu về GPLX của Bộ GTVT. Đây sẽ là cơ sở để được xác thực và cập nhật vào tài khoản định danh mức độ 2 VNeID.

Công an chỉ cách khắc phục lỗi không thể tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID (PLO)- Nhiều trường hợp không thể tích hợp giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID, công an phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM chỉ cách khắc phục để tích hợp.

THANH TUYỀN