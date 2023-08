Công an truy tìm kẻ trộm 2 xe máy tại khu trọ ở Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc sinh viên bị trộm xe trong khu trọ tại phường Hiệp Bình Chánh và ra thông báo nhận dạng, truy tìm chiếc xe trên.

Theo Công an TP Thủ Đức, Ngô Võ Cẩm L, sinh viên một trường đại học đang thuê trọ tại đường số 15, phường Hiệp Bình Chánh, đã trình báo công an về việc xe máy để trong khu trọ thì bị mất trộm.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 17 giờ 31 ngày 16-6, hai người đàn ông điều khiển một xe máy đến trước khu trọ tại đường số 15 và dừng lại.

Sau đó, cả hai vờ như đang đứng chờ ai đó, khi xung quanh vắng người thì một người lập tức đi bộ vào phía bên trong khu trọ tiếp cận xe máy hiệu Honda Wave màu đen bạc biển số 81P1 - 42213, rồi bẻ khóa cổ, dắt xe ra ngoài, nổ máy tẩu thoát.

Đến 17 giờ 41 cùng ngày 16-6, hai người này tiếp tục quay lại và tiếp cận, bẻ khoá xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu đỏ đen bạc biển số 78E1 - 499.86 của Võ Nguyễn Trúc L rồi nổ máy xe tẩu thoát.

Công an TP Thủ Đức cho biết L là sinh viên một trường đại học trên địa bàn, khi xe bị mất trộm, L đã đến gặp và yêu cầu chủ nhà trọ bồi thường vì hàng tháng chủ nhà đều thu phí đậu xe nhưng chủ nhà không giải quyết.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Thủ Đức thông báo ai biết hai chiếc xe trên đang ở đâu thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức trình báo để hỗ trợ công an điều tra.

TỰ SANG