Video: Công an và Sở Tư pháp TP.HCM ký kết chương trình trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

Sáng 6-3, tại trụ sở Công an TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp TP.HCM và Công an TP.HCM trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM; ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Võ Quang Huy – Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM…

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: DI LINH

Mục đích của chương trình nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các quy định về tố tụng hình sự, nhất là quyền của người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc, vụ án hình sự.

Ngoài ra, chương trình được thực hiện để tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp TP.HCM) với cơ quan điều tra Công an nhân dân, các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Trại tạm giam Công an TP.HCM, nhà tạm giữ công an cấp huyện, công an cấp xã trên địa bàn TP.HCM về thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đặc biệt trong giai đoạn giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý…

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là các đơn vị đầu mối làm nhiệm vụ thường trực, tham mưu triển khai tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình, tham mưu trong việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Chương trình này chính thức có hiệu lực kể từ ngày kí 6-3-2024.

MINH CHUNG