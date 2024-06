Công an vượt 1800 km để bắt cô gái lừa bán bọ xít đen qua Facebook 10/06/2024 11:28

Ngày 10-6, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, các lực lượng Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ Lê Thị Anh (30 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước) về hành vi lừa bán bọ xít đen qua mạng.

Theo hồ sơ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn trình báo của anh LDT (ngụ tỉnh Lai Châu) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Thị Anh. Ảnh CACC

Theo trình báo, do có nhu cầu kinh doanh bọ xít đen để bán sang Trung Quốc nên anh LDT tìm trên Facebook và sau đó ba lần chuyển 9 triệu đồng tiền đặt cọc mua bọ xít đen của tài khoản “Hai sản tươi sống”.

Tất cả các lần chuyển tiền cọc đều gửi về số tài khoản mang tên Le Thi Anh với lời hứa hẹn sẽ chuyển bọ xít đen qua đường xe khách nhưng sau đó, tài khoản “Hai sản tươi sống” chặn liên lạc với anh LDT và người này cũng không nhận được số bọ xít đã đặt mua.

Vào cuộc xác minh, PA05 Công an Lai Châu xác định, ngoài tài khoản Facebook “Hai sản tươi sống”, Lê Thị Anh còn tạo lập, sử dụng nhiều tài khoản khác trên Facebook để đăng tải các bài viết trên các hội, nhóm đông thành viên, nội dung chủ yếu quảng cáo việc buôn bán các loại hải sản tươi, khô để nhận tiền đặt cọc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5-6, Công an Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, vật chứng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để thụ lý, điều tra.

Hai ngày sau, Tổ công tác của PA05 và PC02 Lai Châu đã vượt gần 1.800 km phối hợp Công an huyện Ninh Phước bắt giữ Lê Thị Anh tại nhà riêng của người này ở xã Phước Hậu.

Thời điểm bị bắt giữ, Lê Thị Anh có thái độ không hợp tác, khai báo quanh co. Nhưng trước những chứng cứ rõ ràng của công an, Lê Thị Anh đã khai nhận việc lừa đảo chiếm đoạt 9 triệu đồng của anh LDT.

PC02 Công an Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Anh để điều tra mở rộng vụ án.

Sáng 10-6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương khen thưởng các lực lượng đấu tranh, bắt giữ người mua bán trái phép 3 bánh heroin và phá vụ án lừa đảo bán bọ xít đen qua mạng. Ảnh CA

Công an Lai Châu cũng cho biết, đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh những giao dịch nghi vấn lừa đảo mà Lê Thị Anh đã thực hiện với thủ đoạn tương tự trong sáu tháng đầu năm 2024, với số tiền chiếm đoạt trên 800 triệu đồng.