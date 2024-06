Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm mảnh giấy 'nhờ anh chị nuôi giúp' 10/06/2024 07:47

(PLO)- Bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Linh Quang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cùng mảnh giấy ghi "do không có điều kiện để nuôi bé, nhờ anh chị nuôi giúp".

Sáng 10-6, lãnh đạo phường Minh Phương, TP Việt Trì cho biết, đêm qua (9-6), người dân phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg bị để ở trước cổng chùa Linh Quang nên báo với chính quyền địa phương.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhờ người nuôi hộ. Ảnh CTV

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phường Minh Phương đã đến hiện trường kiểm tra và xác định bé trai đặt trong túi giấy cỡ lớn, bên trong có một mảnh giấy ghi: "Con tên Bình An, sinh ngày 4-6-2024. Do em không đủ điều kiện để nuôi bé, em mong anh chị có thể nuôi bé giúp em. Em xin cảm ơn".

Sau khi xác định bé sơ sinh bị bỏ rơi, công an phường Minh Phương đã đưa về trạm y tế phường kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Sáng nay, UBND phường Minh Phương sẽ làm các thủ tục đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định.