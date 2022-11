Công an yêu cầu cử luật sư bào chữa cho 'Hotgirl Tina Duong'

(PLO)- Do bị can không mời luật sư nên Cơ quan điều tra yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa theo qui định.

Ngày 2-11, nguồn tin của PLO cho biết, sau 20 ngày bị bắt giam, bị can Ninh Thị Vân Anh tức “hotgirl” Tina Duong đã không mời luật sư bảo về quyền lợi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gởi Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, yêu cầu phân công người bào chữa.

Văn bản trên yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa cho người bị buộc tội là Ninh Thị Vân Anh, tên gọi khác Tina Duong, sinh ngày 1-4-1995 tại Bắc Giang; nơi thường trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; không có nơi cư trú ổn định.

Bị can Ninh Thị Vân Anh bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 175 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Văn bản yêu cầu phân công người bào chữa cũng đã được gởi đến VKSND tỉnh Bình Thuận.

Như PLO đã đưa tin, chiều 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 10-10, Thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Trưởng Công an TP Phan Thiết, đã ký quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận giá trị tài sản (xe VINFAST LUX A2.0 51H-242.74) có giá hơn 774 triệu đồng.

Do xác định có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 BLHS nên Công an Phan Thiết chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định tháng 12-2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (địa chỉ ở TP.HCM) có hợp đồng cho thuê xe tự lái với Ninh Thị Vân Anh tức ‘hotgirl Tina Duong. Thời hạn cho thuê xe ba tháng từ 24-1 đến 24-4-2022.

Trưa 24-1, Ninh Thị Vân Anh hẹn các nhân viên của công ty này giao xe tại một quán cà phê trước Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận. Sau khi nhận xe và giấy đăng ký xe bản photo có công chứng, Vân Anh trả 45 triệu đồng tiền thuê xe và 5 triệu đồng cho hai nhân viên giao xe.

Sau khi hết hạn thuê xe, các nhân viên công ty liên lạc nhiều lần nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả.

Đến tháng 6, Ninh Thị Vân Anh điều khiển xe ra TP Ninh Bình mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư, Vân Anh bán xe này cho anh BĐH (Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Anh H đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng. Sau đó Vân Anh về TP.HCM lên mạng đặt làm giả một giấy đăng ký ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng ra giao cho anh H, hẹn 30-6 sẽ làm thủ tục sang tên.

Đến hẹn, anh H liên lạc thì Vân Anh tìm nhiều lý do né tránh. Do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh bỏ trốn vào TP.HCM và sau đó ra Bình Thuận. Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã đưa xe VINFAST LUX A2.0 51H-242.74 từ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình về TP Phan Thiết để trưng cầu định giá tài sản.

Quá trình điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và Ninh Thị Vân Anh đã nhiều lần nộp với tổng số tiền gần 70 triệu đồng để khắc phục.

Ngoài vụ án này, Cơ quan điều tra còn nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Huy N (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) và đang tiếp tục làm rõ, củng cố chứng cứ để xử lý. Theo tố cáo, Ninh Thị Vân Anh dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dựng lên nhiều câu chuyện để lừa ông, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

PHƯƠNG NAM