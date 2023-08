Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Đà Nẵng

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Sáng 16-8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi công bố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân ông Tăng mà còn là vinh dự của Công an TP.

Ông Quảng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Tăng sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác chuyên môn, đồng thời tham mưu cho Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Bí thư Đà Nẵng cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP quan tâm hỗ trợ ông Tăng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận quyết định của Ban Bí thư, ông Tăng hứa với vai trò là Thành ủy viên sẽ nỗ lực hết mình trong công tác, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, sinh năm 1970, quê quán huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Ông Tăng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vào tháng 1-2022.

