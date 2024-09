Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Long An 28/09/2024 16:40

(PLO)- Trường Cao đẳng Y tế Long An trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu... trong lĩnh vực y tế tiêu biểu trong đào tạo nhân lực của ngành y tế.

Ngày 28-9, UBND tỉnh Long An tổ chức công bố quyết định của Bộ LĐ-TB&XH thành lập Trường Cao đẳng Y tế Long An, tại phường 6, TP Tân An.

Trường Cao đẳng Y tế Long An nằm trên Quốc lộ 62 có diện tích 4,4 ha. Ảnh: HD

Từ năm 1979 đến nay, Trường Trung cấp Y tế Long An đã đào tạo được gần 14.000 nhân viên y tế trình độ trung cấp, sơ cấp phục vụ trong các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến các trạm y tế xã.

Trường không chỉ cung cấp nguồn nhân lực y tế trung cấp, sơ cấp mà còn phối hợp với Sở Y tế tỉnh Long An đào tạo các lớp chuyên khoa I, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ cho tỉnh Long An và một số tỉnh lân cận, trong đó có Campuchia.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, Trường Trung cấp Y tế Long An đã được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Long An.

Trường có diện tích 4,4 ha với 5 khu vực chính: Hành chính, hội trường học tập, khu phục vụ học tập, khu thực hành, ký túc xá.

Nhiều năm qua, trường đã chú trọng đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học đủ về số lượng, danh mục theo tiêu chuẩn. Thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, cơ bản đáp ứng cho học sinh tiếp cận học tập ngay tại trường.

Ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng chúc mừng tập thể nhà trường; chúc mừng tỉnh Long An có thêm một cơ sở đào tạo nghề chuyên sâu về các lĩnh vực y tế trình độ cao đẳng, góp phần đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Để Trường Cao đẳng Y tế Long An thực sự trở thành một “địa chỉ đỏ” trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị tập thể nhà trường đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao; học sinh, sinh viên nghiêm túc, kỷ cương trong học tập.

Cạnh đó, nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong từng giai đoạn cụ thể. Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với công nghệ của doanh nghiệp, của các cơ sở y tế tiên tiến đang sử dụng; tiến tới xây dựng nhà trường xanh, thông minh, hiện đại.

Đồng thời, đổi mới chương trình, phương thức đào tạo. Xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia Việt Nam có tham chiếu các chuẩn khu vực và quốc tế.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HD

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đào tạo học sinh, sinh viên có kiến thức toàn diện, có tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, say mê với nghề được đào tạo. Trường chủ động, linh hoạt liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện, trường, các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước, trong và ngoài tỉnh để mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ một cách có hiệu quả.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ công bố quyết định thành lập trường Trường Cao đẳng Y tế Long An. Ảnh: HD

Toàn tỉnh Long An hiện có hơn 4.500 giường bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh kể cả công lập và tư nhân. Tổng số nhân lực trong biên chế toàn ngành trên 4.900 người.

Thời gian tới, nhu cầu nhân lực ngành y tế cần đào tạo cao đẳng điều dưỡng khoảng 1.918 người; cao đẳng dược khoảng 450 người. Dự báo, tỉnh còn đào tạo bổ sung cho lực lượng chuyển công tác, nghỉ theo chế độ khoảng 100 người/năm.

Ngoài ra, Long An còn đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có trình độ hộ lý, điều dưỡng viên cho thị trường xuất khẩu lao động một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản…