Công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại I TP Hải Phòng, mở rộng quận Hồng Bàng 10/07/2024 16:00

Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản số 488 của Thủ tướng công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với TP Hải Phòng mở rộng nội thành gồm các quận hiện hữu (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Lê Chân) và toàn bộ phạm vi hành chính huyện An Dương như đề nghị của Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng.

Việc công nhận kết quả rà soát này có ý nghĩa quan trọng giúp Hải Phòng thành công giữ lại quận Hồng Bàng và đưa huyện An Dương lên quận.

Một góc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Ảnh: HỒNG PHONG

Trước đó, huyện An Dương được định hướng nằm trong khu vực phát triển đô thị công nghiệp công nghệ cao, hình thành một khu dân dụng lớn và khu đào tạo, nghỉ dưỡng ở cửa ngõ TP về phía Tây, Tây Bắc. Sau nhiều năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư, đến nay hệ thống mạng lưới các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Trong giai đoạn đến năm 2025, huyện An Dương dự kiến triển khai mở rộng quy mô Khu công nghiệp Tràng Duệ, hình thành Khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản. Sự phát triển và hoạt động mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã tạo ra nguồn việc làm ổn định, giải quyết nguồn lao động dư thừa và thu hút nguồn lao động từ các khu vực lân cận, góp phần quan trọng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.

Theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng bộ TP và các văn bản pháp lý khác nêu rõ mục tiêu đến năm 2025, TP Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đạt các tiêu chí đô thị loại I và huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Đối với quận Hồng Bàng, đây là quận trung tâm TP Hải Phòng. Theo quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính hiện nay, tiêu chuẩn của quận sẽ có dân số từ 150.000 người trở lên, diện tích 35 km2 trở lên, số phường trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên.

Với tiêu chuẩn này, quận Hồng Bàng hiện không bảo đảm về dân số, diện tích và số đơn vị hành chính trực thuộc. Chính vì vậy, việc mở rộng nội thị là điều tất yếu đối với một TP có tiềm năng và lợi thế phát triển lớn như Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm toàn bộ về các nội dung, số liệu, thông tin, trình tự, thủ tục của hồ sơ báo cáo kết quả rà soát phân loại đô thị TP Hải Phòng, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương theo tiêu chí đô thị loại I nêu trên bảo đảm đúng các quy định.