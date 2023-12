Công tác Mặt trận góp phần vào sự phát triển TP.HCM

Ngày 29-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khoá XI tổ chức Hội nghị lần thứ XI tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2023 và góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự có ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Công tác Mặt trận góp phần vào sự phát triển chung

Phát biểu khai mạc, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá năm 2023, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của TP tiếp tục được phục hồi với nhiều điểm sáng.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá công tác Mặt trận góp phần vào sự phát triển chung của TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó, công tác chăm lo an sinh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác đối ngoại, hội nhập được tăng cường và mở rộng, quốc phòng an ninh được giữ vững.

“Góp phần vào kết quả chung đó có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM các cấp”- bà Yến nhìn nhận.

Theo báo cáo, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình công tác năm. Cụ thể, hoàn thành hơn 160 đầu việc; đạt và vượt 6/9 chỉ tiêu.

Tặng cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM các đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc” năm 2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó, đến hết năm 2023, quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 1.092/625 tỉ đồng, đạt 174% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” vận động được 214/150 tỉ đồng, đạt 143% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP cũng ra mắt Quỹ An sinh xã hội TP.HCM; tổ chức Hành trình kết nối; phát động hưởng ứng “Vì Trường Sa xanh”… Đặc biệt, năm 2023 là lần đầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP với quy mô lớn và chuỗi các hoạt động đặc sắc, phong phú.

“Dù có việc khó, việc phát sinh mới, Mặt trận luôn sẵn sàng...”

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong năm vừa qua là sự nỗ lực trách nhiệm của cả hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên.

“Lãnh đạo TP đánh giá cao tinh thần, phương thức triển khai của Mặt trận các cấp và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Dù có việc khó, việc phát sinh mới, Mặt trận luôn trong tâm thế sẵn sàng, trách nhiệm, cùng cả hệ thống chính trị vì mục tiêu phát triển TP”- ông Lộc đánh giá.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư TP Nguyễn Phước Lộc nhận định vấn đề đặt ra với Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong giai đoạn tới là phải phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức đóng góp vào mục tiêu chung phát triển TP.HCM.

Ông Lộc đề nghị MTTQ Việt Nam TP.HCM cần liên tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Mặt trận; quan tâm đầu tư về nội dung, ý nghĩa về xã hội, đa dạng về thành phần tham gia, thu hút người dân cùng tham gia thi đua yêu nước.

Về việc giám sát và phản biện xã hội, ông Lộc kiến nghị MTTQ Việt Nam TP quan chú trọng giám sát theo chuyên đề và tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn. Đồng thời, chọn lựa vấn đề phản biện đúng, trúng, tạo ra giá trị mới phù hợp.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hiệp thương nhân sự khóa XI và khóa XII.

Đồng thời tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân có thành tích xuất sắc cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tặng cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho bốn đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc dẫn đầu”, năm đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc”. Ngoài ra, tặng bằng khen 13 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc” năm 2023.

BẢO PHƯƠNG