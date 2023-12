Công an và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp

Chiều 25-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, nhìn nhận từ khi đi vào hoạt động, các mô hình tự quản, tự phòng trên địa bàn TP đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Ngoài ra, người dân và cán bộ, ngày càng nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia, giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư. Công tác biểu dương, khen thưởng việc nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến được thực hiện kịp thời.

Song song đó, ông Nam cho rằng do chưa khảo sát, lập kế hoạch trước khi xây dựng nên các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự còn gặp khó trong hoạt động; kinh phí hoạt động các mô hình thường từ nguồn xã hội, ít ngân sách nhà nước.

Cạnh đó, một số mô hình được xây dựng đại trà theo phong trào, hoạt động chỉ mang tính đối phó; cán bộ, thành viên các đoàn thể chưa làm tròn trách nhiệm; công tác tuyên truyền, vận động người dân chưa đi vào chiều sâu...

Thời gian tới, Công an TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ rà soát, thanh loại các mô hình hoạt động không hiệu quả; tập huấn, bồi dưỡng các thành viên tham gia mô hình; sử dụng kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác xây dựng phong trào.

Công an TP.HCM thực hiện nhiều mô hình tự quản, tự phòng có hiệu quả như: camera giám sát tình hình an ninh trật tự; mô hình lực lượng công an quận, huyện ra quân giúp dân tiếp cận các tiện ích của công nghệ 4.0; nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự; chốt dân phòng tự quản; xe ôm tự quản...

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thực hiện các mô hình như: mô hình 5+1; CLB gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội; CLB nữ chủ nhà trọ; tổ cán sự xã hội tình nguyện; tổ công nhân tự quản khu nhà trọ...