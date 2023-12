Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm

Công an TP.HCM thông tin sáng nay (15-12), sẽ tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm giữ vững ANTT, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, hoạt động văn hóa lễ hội tại TP.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, tại buổi họp báo.

Triệt xóa băng nhóm ngay khi mới hình thành

Để triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, Công an TP đã phân công cụ thể công tác trọng tâm, chỉ tiêu tấn công, trấn áp tội phạm đối với từng lực lượng, từng cấp với quan điểm “triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các hội nhóm như “hội bùng nợ”, “hội vỡ nợ làm liều”… Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để liên lạc, trao đổi, bàn bạc và thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có các hội nhóm kín trên mạng (trên Zalo, Telegram, Facebock…) với mục đích tìm cách trốn nợ, vay nợ, bùng nợ… hay bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến tội phạm tín dụng đen, cướp tài sản, tội phạm cờ bạc, ma túy hay các hình thức tệ nạn xã hội khác…

Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, bởi đây là môi trường dễ tập hợp nhiều đối tượng đang gặp khó khăn, túng quẫn nhưng lười lao động và có xu hướng hình thành tư tưởng phạm tội và băng nhóm tội phạm. Thậm chí, một số đối tượng có hành vi phát tán các bài viết để hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội hoặc lôi kéo, bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện các dịch vụ mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Telegram… do các công ty cung ứng dịch vụ xuyên biên giới buông lỏng kiểm duyệt, quản lý nội dung, tài khoản nên nhiều đối tượng có điều kiện thành lập các hội nhóm có tính chất vi phạm pháp luật.

Các đối tượng liên lạc, bàn bạc trong các hội nhóm kín trên mạng nhằm tìm cách trốn nợ, bùng nợ… hay thực hiện hành vi tội phạm tín dụng đen, cướp tài sản, ma túy…

Gỡ bỏ các nhóm “hội vỡ nợ” làm liều, bùng nợ

Trước diễn biến mới của tình hình tội phạm, Bộ Công an và Công an TP đã chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, đề ra nhiều nhóm giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra khám phá các vụ án kịp thời, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đối với gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp cần quan tâm quản lý con em, học sinh, nhân viên tham gia các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn.

Công an TP đã thực hiện một số giải pháp để ngăn chặn tội phạm phát sinh từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội như phối hợp với Sở TT&TT kiến nghị Bộ TT&TT yêu cầu các công ty cung ứng dịch vụ mạng xã hội nâng cao trách nhiệm quản lý nội dung, gỡ bỏ các hội nhóm, tài khoản có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các hệ loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm ma túy, tín dụng đen, cờ bạc...

Công an TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm, chú trọng nội dung cảnh báo, khuyến cáo hành vi tạo lập hoặc tham gia các hội nhóm có tính chất, xu hướng tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật để người dân chủ động nhận biết, không tham gia, đồng thời nâng cao nhận thức trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm để kịp thời báo cáo, tham gia cùng lực lượng công an đấu tranh xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội.•

