Công ty cây xanh Công Minh trúng những gói thầu nào ở Đắk Nông? 08/05/2024 17:19

Ngày 8-5, nguồn tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính đôn đốc các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu về những dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (gọi tắt Công ty cây xanh Công Minh) để tổng hợp, báo cáo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị do Công ty cây xanh Công Minh thực hiện để phục vụ điều tra.

Một dự án Công ty Cây Xanh Công Minh trúng thầu tại Đắk Nông. Ảnh: A.N

Theo hồ sơ, tại tỉnh Đắk Nông, Công ty cây xanh Công Minh trúng bốn gói thầu ở các huyện Đắk Mil, Krông Nô và TP Gia Nghĩa.

Cụ thể, năm 2020, Công ty cây xanh Công Minh và Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà trúng gói thầu gồm vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; khơi rãnh thoát nước; phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn; vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Gói thầu trên có giá trị hơn 1,7 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2021. Vốn để thực hiện dự án trên được trích từ các nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính, sự nghiệp môi trường 2020-2021 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Năm 2021, cũng tại huyện Đắk Mil, liên danh Công ty cây xanh Công Minh và Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà tiếp tục trúng thầu gói thầu gồm vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; khơi rãnh thoát nước; phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn; vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2022.

Gói thầu này có tổng giá trị hơn 2,8 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và nguồn sự nghiệp môi trường 2021-2022.

Tại TP Gia Nghĩa, năm 2018, Công ty cây xanh Công Minh trúng thầu gói thầu gồm thi công xây dựng công trình hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (quốc lộ 14 đoạn qua TP Gia Nghĩa) có giá trị hơn 6 tỉ đồng.

Tại huyện Krông Nô, năm 2018 Công ty cây xanh Công Minh trúng thầu gói thầu xây dựng công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm có giá trị hơn 8 tỉ đồng.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Krông Nô, do Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu cung cấp các dự án từ 2019 đến 2023, trong khi dự án mà Công ty cây xanh Công Minh thực hiện hoàn thành năm 2018 nên huyện không phải báo cáo.