Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ sẵn sàng các phương án ứng phó mùa mưa bão 2023

(PLO)- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) đã triển khai nhiều phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du sông Ba Hạ trong mùa mưa bão năm 2023.

Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo năm 2023, Việt Nam sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Nhận định về tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, khu vực miền Trung, Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ lớn. Do đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp PCTT&TKCN phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức diễn tập PCTT & TKCN

Ngay từ đầu năm 2023, SBH đã ban hành kế hoạch PCTT&TKCN, trong đó phân công chi tiết các nội dung công việc đến từng đơn vị. Cùng với đó, Công ty cũng đã củng cố, kiện toàn lại Ban chỉ huy, Đội xung kích PCTT&TKCN và nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên; đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra lại tất cả các nội dung liên quan đến công tác PCTT&TKCN để xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của công ty theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện vật tư tại chỗ và Hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh; Đối phó kịp thời; Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Công ty đã tổ chức kiểm tra tổng thể các hệ thống thiết bị, các hạng mục công trình. Ngoài ra, công ty còn tổ chức kiểm tra các kho vật tư, dụng cụ, thiết bị; rà soát nhân lực và chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN của các phòng, phân xưởng, tổ, đội theo phương án đã lập.

Từ tháng 9, mặc dù mới bắt đầu vào mùa mưa ở miền Trung nhưng đội ngũ nhân viên trực vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ không lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai, bởi với sự bất thường của thời tiết hiện nay thì lũ lớn có thể xuất hiện bất ngờ. Trong quá trình vận hành nhà máy, nhân viên vận hành đảm bảo thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Cùng với đó, SBH luôn theo dõi sát thông số mực nước hồ và lưu lượng nước về hồ chứa, lưu lượng về các hồ thủy điện bậc thang phía trên để thực hiện chào giá phù hợp; Tổ chức quan trắc, thực hiện lập bản tin thủy văn dự báo lũ về hồ định kỳ 01 lần/ngày và gửi cho các cơ quan liên quan theo quy định.

Bên cạnh đó, SBH luôn chú trọng đảm bảo công tác an toàn phía hạ du, đặc biệt là an toàn cho người dân sinh sống dọc sông Ba. Trong mùa mưa bão, trước khi Nhà máy vận hành, điều tiết nước qua tràn, Nhà máy luôn có hiệu lệnh còi phát trên các loa cảnh báo lũ từ xa đặt tại các vị trí đông dân cư để thông báo cho người dân được biết. Đồng thời, SBH còn phối hợp với các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương phát thông báo điều tiết nước qua tràn để nhân dân vùng hạ du sông Ba biết, chủ động phòng tránh và cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản do lụt, bão, thiên tai gây ra.

Trong tháng 8 vừa qua, SBH cũng đã tổ chức thực hiện diễn tập PCTT&TKCN năm 2023 tại Đập tràn Nhà máy. Qua đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện tốt phương án PCTT&TKCN năm 2023.

Ông Vũ Hữu Phúc, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đặc biệt chú trọng công tác PCTT&TKCN. Do đó, SBH đã triển khai xây dựng phương án ứng phó thiên tai với sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo phương châm“4 tại chỗ” và “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”. Đến nay, công ty đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực và sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong công tác PCTT&TKCN năm 2023; đảm bảo vận hành an toàn công trình và hồ chứa, góp phần hạn chế lũ cho hạ du”.

Mùa mưa, bão đang bắt đầu, SBH đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, để ứng phó kịp thời với các hình thái thời tiết có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những diễn biến khó lường của thời tiết như hiện nay, mỗi cán bộ, người lao động của công ty đều nêu cao tinh thần ý thức tận tâm, trách nhiệm, luôn tuân thủ quy trình quản lý vận hành, không chủ quan, lơ là mà luôn sẵn sàng ứng phó giảm nhẹ thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục.

HỒNG THANH