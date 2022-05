Công ty của ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị xử phạt 70 triệu đồng vì MV mới đây

Ngày 5-5, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có cuộc làm việc với phía Sơn Tùng M-TP tới làm việc về MV gây tranh cãi.

Trao đổi với chúng tôi sau khi cuộc làm việc kết thúc, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, đại diện Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đến làm việc với Thanh tra bộ theo thư mời.

“Đơn vị đã chấp nhận hành vi vi phạm, chúng tôi đã xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty này”- ông Thái cho biết.

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Phạm Cao Thái cho biết, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐXPVPHC ngày 5.5.2022 xử phạt Công ty TNHH M-TP Entertainment vì đã có hành vi vi phạm: Lưu hành bản ghi hình "There's No One At All" trên trang mạng xã hội Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lí xã hội, vi phạm khoản 3 Điều 13 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể xử phạt tiền: 70.000.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình "There's No One At All"; nộp lại số lợi thu được từ MV; tháo gỡ bản ghi hình "There's No One At All" dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.

Trước đó, vào tối 28-4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP tung MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's no one at all.

Sơn Tùng hóa thân thành một chàng trai với tuổi thơ khốn khó, là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Chính sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ đã khiến tâm hồn cậu có những tranh đấu không ngừng. Cậu lớn lên trở thành một kẻ hay gây rối, lêu lổng. Xuất hiện cả những phân cảnh cậu bị đuổi bắt, đánh đập...

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định "cấm sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ khán giả và truyền thông, tối 29-4, Sơn Tùng M-TP chính thức xin lỗi đến "những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này", ngừng phát hành MV gây tranh cãi.

Nói về MV, giọng ca gốc Thái Bình cho biết mình bắt đầu dự án với những giai điệu đầu tiên (phần nghe) vào giữa năm 2020.

"Đến tháng 1- 2022 thì những cảnh quay cuối cùng mới được đóng máy (phần nhìn). Sau đó, là cả một quá trình hậu kỳ rất cẩn thận, tỉ mỉ từng cảnh một để đem đến một dự án chỉn chu nhất cho khán giả từ phần nghe cho đến phần nhìn.

Và rồi cuối cùng MV cũng đã được ra mắt vào lúc 20h ngày 28-4-2022"- nam ca sĩ cho hay.

Hiện tại, MV There's no one at all không còn hiển thị trên YouTube Việt Nam.