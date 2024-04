Công ty gỗ Việt lo phải đóng cửa vì thuế chống bán phá giá 23/04/2024 14:54

Chi hội Gỗ dán Việt Nam (Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam) vừa có văn bản gửi Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) để kiến nghị về việc điều tra thuế chống bán phá giá gỗ dán của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc.

Chi Hội Gỗ dán Việt Nam cho biết đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của doanh nghiệp (DN) xuất khẩu mặt hàng ván ép làm từ gỗ rừng trồng của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc.

Các DN cho biết cơ quan quản lý Hàn Quốc đã tái điều tra việc áp thuế chống bán phá giá sản phẩm ván ép xuất xứ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này trong giai đoạn 2020 - 2023. Phía Hàn Quốc đã sang kiểm tra vào tháng 11-2023. Và hiện nay phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá.

Doanh nghiệp Việt lo bị Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá gỗ dán cao hơn 4% so với trước. Ảnh minh hoạ.

Dù phía Hàn Quốc chưa đưa ra các phán quyết cuối cùng nhưng các DN cho biết họ đã nhận được nhiều thông tin về mức thuế được áp có sự chênh lệch mức thuế rất lớn với biên độ dao động từ 4.2 - 13.04%.

Chi hội Gỗ dán Việt Nam cho rằng việc điều tra và áp thuế từ phía Hàn Quốc là chưa khách quan. Bởi lẽ, trong số các DN được hoặc bị điều tra thì chỉ chiếm số lượng rất nhỏ trong tổng số DN Việt xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Hàn Quốc với doanh số không quá 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mức thuế áp dụng cho các DN không được điều tra trong khi phải bắt buộc điều tra có biên độ tương đối lớn so với các DN được điều tra.

“Số lượng các DN được/bị điều tra chưa phán ánh đầy đủ tổng quan số lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu vào Hàn quốc của các DN Việt Nam. Thị trường Hàn Quốc là thị trường đầy tiềm năng, có những DN không hoặc có rất ít sản lượng xuất khẩu vào Hàn Quốc, thậm chí chưa từng xuất khẩu nên tất nhiên không thuộc phạm vi điều tra. Trong tương lai nếu muốn xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc mà bị áp thuế chung như vậy sẽ rất thiệt thòi và không công bằng với các DN đó” - Chi hội Gỗ dán Việt Nam cho hay.

Trước tình hình trên, Chi hội Gỗ dán Việt Nam kiến nghị Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) trao đổi, có đề xuất phía cơ quan quản lý Hàn Quốc giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá như lần điều tra trước là 10.54% để tạo điều kiện cho DN Việt Nam duy trì được thị trường và ổn định sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế chung toàn cầu đang bị suy giảm hiện nay.

Theo Chi hội Gỗ dán Việt Nam, dự kiến có khoảng 152 DN phải chịu mức thuế cao hơn 4% so với trước. Các DN này sẽ không thể cạnh tranh và phải dừng hoạt động. Công nhân của các DN này sẽ mất việc làm do hàng trăm nhà máy phải đóng cửa. Các nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng sẽ phải dừng hoạt động. Rừng không được trồng mới do không có đầu ra. Toàn bộ chuỗi cung ứng trồng rừng và chế biến lâm sản sẽ bị ngắt quãng.