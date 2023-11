Công ty Thủy điện Đồng Nai hỗ trợ xây dựng cở sở vật chất trường học

Ngày 9-11, tại xã Đắk Plao và xã Quảng Khê thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, sau gần 1 tháng thi công, hai công trình “Lắp lan can tại tầng 2 trường mầm non Hoa Sen” và “Nhà mái che tại sân trường mầm non Hoa Quỳnh” đã được đưa vào sử dụng. Hai công trình có tổng mức đầu tư 90 triệu đồng. Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho 2 trường.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai (thứ 4 từ phải sang) trao tài trợ 30 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất đến Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Sen.

Trường mầm non Hoa Sen (xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) là trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, đa số các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Mạ, MNông, Mông, Cho ro... có hoàn cảnh rất khó khăn.

Qua khảo sát, các cháu học tại trường trong độ tuổi còn nhỏ, thường rất hiếu động, chơi đùa. Trường được thiết kế gồm dãy nhà hai tầng, lan can bằng tường xây gạch tại tầng hai có chiều cao hạn chế tiềm ẩn nguy cơ ngã cao với các cháu học sinh. Nhận thấy việc tạo môi trường học tập an toàn cho các cháu học sinh là rất quan trọng, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã lên kế hoạch và tiến hành xây dựng lan can tại tầng 2 của nhà trường với số tiền là 30 triệu đồng, nhằm tạo dựng môi trường học tập an toàn cho các cháu học sinh, góp phần trong phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” của toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Trường mầm non Hoa Quỳnh (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2012. Trải qua thời gian dài dạy và học, việc che nắng và che mưa là điều cần thiết cho các em học sinh trong các buổi khai giảng, chào cờ, học tập và sinh hoạt ngoại khóa, vui chơi. Nhận thức được tầm quan trọng, đảm bảo được không gian tiện ích cho học sinh và thầy cô thực hiện các hoạt động của nhà trường, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành hỗ trợ nhà trường toàn bộ kinh phí xây dựng mái che ngoài trời, để đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, vì sức khỏe của học sinh.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Đồng Nai cho biết: Từ ngày thành lập đến nay, song song với nhiệm vụ sản xuất điện năng, tập thể cán bộ, nhân viên công ty luôn chú trọng đóng góp một phần vật lực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó có công tác giáo dục. Việc tài trợ kinh phí xây dựng Lan can và mái che tại hai trường trên địa bàn xã Đắk Plao và xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) là tấm lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai gửi tới các thầy cô giáo, các em học sinh của hai trường, nhằm động viên tinh thần hiếu học, góp phần cùng thầy cô hỗ trợ trong việc dạy và học cho các em học sinh mỗi ngày một tốt hơn.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh trao tài trợ 60 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất tới Ban giám hiệu trường mẫu giáo Hoa Quỳnh.

Cô giáo Tống Thị Hà - Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Quỳnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đến lãnh đạo, nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai đã quan tâm, đồng hành và chia sẻ kịp thời để “Công trình nhà mái che sân trường” được đưa vào sử dụng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hoạt động dạy và học của Nhà trường.

Tài trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học là hành động thiết thực, thường niên của Cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai, nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương để góp phần tạo dựng môi trường học tập trong điều kiện tốt nhất có thể cho học sinh - nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các xã miền núi - vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

HUY TƯỜNG