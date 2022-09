Container ôm cua tông 2 người đi xe máy thương vong

(PLO)- Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi "xâm phạm thi thể, mồ mả".

20/09/2022 13:50

(PLO)- Công an Công an Hà Nam phát hiện Trần Vĩnh Phúc giống với bị can tên Nguyễn Văn Kềm bị truy nã 30 năm qua nên phối hợp Công an Trà Vinh bắt giữ.