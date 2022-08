CSGT Khánh Hòa thực hiện cao điểm xử lý vi phạm giao thông

Trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Văn Khải, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch của Bộ Công an.

Đồng loạt ra quân đợt cao điểm

Phòng CSGT đã tham mưu Ban giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và kế hoạch huy động tối đa, tăng cường sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Theo Thượng tá Khải, lãnh đạo Phòng CSGT đã tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai kế hoạch của Ban giám đốc đến từng cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, tập hợp, xây dựng báo cáo về công tác điều tra cơ bản các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gửi Cục CSGT.

Toàn bộ 50 cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Ninh Hòa và Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT đã ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Phó trưởng Phòng CSGT Khánh Hòa thông tin: đơn vị phụ trách 159 km quốc lộ 1, phụ trách 32 km quốc lộ 26, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn. Trạm CSGT Ninh Hòa, Đội CSGT đường bộ đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số, chia tám ca tổ chức tuần tra 24/24. Ngoài ra, hai đơn vị còn tổ chức phối hợp với các huyện tiến hành xử lý chuyên đề về nồng độ cồn.

“Cán bộ chiến sĩ chỉ được nghỉ phép trong trường hợp đặc biệt. Lãnh đạo Phòng CSGT cũng phải ra đường để vừa kiểm tra, vừa khảo sát”- Thượng tá Khải nói.

Thượng tá Khải cho hay ngoài việc tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên các quốc lộ và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT còn tiến hành điều tra cơ bản về các nhà hàng, quán ăn, mỏ khoáng sản, các phương tiện xe ben, xe tải hoạt động trên địa bàn để đưa vào hồ sơ.

Qua đó, Phòng CSGT sẽ tổ chức tuyên truyền, đề nghị chủ các đơn vị vận tải ký cam kết không để tài xế vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, cơi nới thùng xe.

Phòng CSGT cũng đôn đốc, kiểm tra công an các địa phương việc thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để xử lý triệt để.

Cắt thùng, không để xe quá tải, quá khổ lọt qua địa bàn

Sau hơn một tháng triển khai, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 5,3 tỉ đồng. Trong đó, 420 trường hợp quá tải xử phạt 2,4 tỉ đồng; 354 trường hợp vi phạm tốc độ xử phạt hơn một tỉ đồng; 91 trường hợp vi phạm nồng độ cồn xử phạt 858 triệu đồng; còn lại là các khác…

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn như lái xe L.H.T, ngụ ở Đắk Lắk, điều khiển ô tô 47R-00… hay N.T.P, ngụ ở Khánh Hòa, điều khiển ô tô 79H-9… vi phạm vượt kịch khung.

Đối với những trường hợp này, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản sau đó tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt. Theo quy định, những trường hợp này sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện bảy ngày giấy phép lái xe hai năm.

Ngoài xử lý vi phạm nồng độ cồn, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng CSGT sẽ tổ chức kiểm tra tốc độ các phương tiện. Đặc biệt, chú trọng xử lý phương tiện vi phạm tải trọng và cơi nới thùng xe.

Lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản tham mưu cho Ban Giám đốc ra quyết định xử phạt nhiều trường hợp quá tải trên 150%, đồng thời yêu cầu tài xế phải hạ tải. Lực lượng CSGT cũng sẽ tiến hành đo, cắt thùng nếu phát hiện phương tiện cơi nới.

Trả lời PV về kế hoạch sau đợt cao điểm của Bộ Công an, Thượng tá Khải cho biết quan điểm của lãnh đạo Phòng CSGT là không bao giờ hết cao điểm.

“Phòng CSGT sẽ không bao giờ hết cao điểm. Chúng tôi sẽ không để phương tiện quá tải lọt qua địa bàn”, Thượng tá Khải khẳng định.