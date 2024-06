CSGT mang bình cứu hỏa phun vào xe máy điện bốc cháy giữa đường 17/06/2024 17:59

(PLO)- Ngay khi sự cố xảy ra, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng đã cùng người dân dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy xe máy điện. Nguồn: CAHP

Chiều 17-6, tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết khoảng 12 giờ 35 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 5, đoạn qua xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy xe máy điện.

Theo đó, anh Trần Lê Dũng (ngụ huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang chạy xe máy điện trên Quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Chiếc xe máy điện đang lưu thông trên quốc lộ 5 thì bốc cháy. Ảnh chụp màn hình

Khi đến đoạn qua xã An Hưng, xe máy điện bất ngờ bốc cháy giữa trời nắng nóng.

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã cùng người dân dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện.

Vụ cháy xe máy điện không gây thương tích về người nhưng chiếc xe này đã bị cháy rụi.