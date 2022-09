CSGT quận Phú Nhuận truy bắt 2 thiếu niên trộm xe máy

Ngày 9-9, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết hai cán bộ thuộc Đội CSGT-TT vừa truy đuổi, bắt giữ hai thiếu niên trộm xe máy trên địa bàn.

Theo đó, lúc 12 giờ 30 ngày 7-9, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT-TT Công an quận Phú Nhuận gồm Thượng úy Phạm Tấn Hậu và Thượng úy Bùi Tấn Đạt đang thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát nhằm đảo bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Khi đến trước số nhà 1134 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" của người dân. Ngay lúc đó, CSGT phát hiện một thanh niên đang dắt xe máy chạy bộ trên đường Trường Sa nên truy đuổi. Phát hiện cảnh sát, thanh niên bỏ lại xe máy và nhảy lên xe đồng phạm tẩu thoát.

Thượng úy Đạt nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, đến trước số 1126 Trường Sa thì áp sát để cho Thượng úy Hậu khống chế thanh niên cầm lái. Người còn lại bỏ chạy bộ qua cầu số 4 sang đường Trường Sa, Thượng úy Đạt đuổi theo và bắt giữ tại trước số 1197 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình.

Tổ công tác đã đưa hai thanh niên cùng tang vật là xe máy 30F7-2940 và phương tiện gây án là xe máy 59V1-17054 cùng một bộ dụng cụ bẻ khóa bàn giao cho Công an phường 13, quận Phú Nhuận để tiếp tục làm rõ.

Tại Công an, hai thanh niên khai tên Trần Đức T (SN 2008, ngụ quận Bình Tân) và Trần Trung T. (SN 2009, ngụ quận Tân Bình)

Hiện vụ việc đang được làm rõ.