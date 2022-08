CSGT Thủ Đức rải cát khắc phục vệt nhớt trên đường

Theo ghi nhận, vào tối ngày 4-8, xe tải mang BKS: 51D – 125… chở theo nhiều thùng nhớt lưu thông trên đường Quang Trung.

Tuy nhiên, chiếc xe này đã làm nhiều nhớt chảy ra và vương vãi ra mặt đường tại khu vực đoạn đường Quang Trung đến đường số 12 của địa bàn phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú B.

Vụ việc sau đó làm mặt đường trơn trượt, ảnh hưởng tới nghiêm trọng tới các phương tiện lưu thông. Riêng chiếc xe đi thêm một đoạn và dừng lại trên vỉa hè trong tình trạng nhớt từ thùng xe vẫn chảy nhỏ giọt ra.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Thủ Đức đã có mặt điều tiết giao thông, rải cát khắc phục sự cố.



Công an sau đó đã lập biên bản tài xế điều khiển xe này với lỗi lưu thông để dầu nhớt rơi vãi lên mặt đường.

Theo CSGT, với lỗi này, tài xế sẽ bị xử phạt 2.500.000 đồng.

