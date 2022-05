Xe tải chở nhớt cháy dữ dội trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương

(PLO)- Một xe ô tô tải chở nhớt khi đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đoạn qua nút xuống TP Tân An, tỉnh Long An ( thuộc địa phận Xã Lợi Bình Nhờn, TP Tân An, Long An) thì đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 4-5, xe ô tô tải mang biển số 65C-023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương ( 50 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển, trên xe có chở các thùng phuy đựng nhớt, đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ CHí Minh - Trung Lương hướng đi Tiền Giang. Tài xế Nguyễn Hoàng Thương cho biết, khi vừa qua nút ra TP Tân An khoảng 500 mét, thì phát hiện có khói bốc lên, anh nhanh chóng cho xe vào làn dừng khẩn cấp, xuống xe rồi dùng bình chữa cháy dập lửa, nhưng gió thổi nhanh đám cháy đã lan nhanh, không thể dập kịp. Sau khi đám cháy lan nhanh, các thùng phuy đựng nhớt đã chảy ra, lan theo đường dải phân cách kéo ngọn lửa thêm mạnh và làm cho các cây xanh cháy rụi, khói bay nghi ngút Các xe lưu thông 2 chiều trên tuyến cao tốc không thể di chuyển qua lại, gây ùn tắc đoạn đường dài hơn 2km. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài xế đã nhanh chóng kịp thời xuống xe, lấy các loại giấy tờ cần thiết mang theo. Nhận tin báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công An tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt hiện trường. Sau 15 phút dập lửa, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. HUỲNH DU