Cư dân khu đô thị yên tâm sống với hệ thống an ninh đa lớp

(PLO)- An ninh, an toàn vượt trội là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên chuẩn sống văn minh, đẳng cấp tại Vinhomes Grand Park, thu hút giới tinh hoa về an cư tại đại đô thị đáng sống bậc nhất khu Đông TP.HCM.

Đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, tận tâm

“An toàn từ trong nhà ra ngoài phố” là cảm nhận của chị Đào Phương Anh sau hơn 1 năm chuyển về sinh sống tại tòa The Origami (Vinhomes Grand Park), khác hẳn với cảnh “chốt cửa cài then” mỗi ngày tại khu nhà cũ gia đình chị ở trước kia.

Tại Vinhomes Grand Park, công tác an ninh, an toàn được đảm bảo ở mức độ tối đa nhờ lực lượng an ninh hoạt động chuyên nghiệp, tận tâm và công tác quản lý chặt chẽ, hỗ trợ sâu sát tới từng cư dân. Mới đây, Công an TP.Thủ Đức đã trao khen thưởng của UBND thành phố cho tập thể Ban Quản lý Khu đô thị Vinhomes Grand Park trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hiện, tổng số thành viên BQL của khu đô thị là 1.100 người, trong đó lực lượng an ninh, bảo vệ là 436 người, hình thành một mạng lưới bảo vệ, tuần tra nhiều lớp, đông đảo, trải đều khắp mọi vị trí. Đây cũng là lực lượng tiên phong giữ gìn trật tự, có mặt kịp thời hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho cư dân 24/24.

Trên các trang Cộng đồng, lực lượng an ninh Vinhomes Grand Park không chỉ ghi điểm trong mắt cư dân nhờ hoạt động bảo an mà thái độ chuyên nghiệp, tinh thần tận tâm của họ đã tạo dấu ấn sâu sắc.

Lực lượng an ninh chuyên nghiệp đảm bảo cuộc sống an toàn cho cư dân 24/24

Chia sẻ trên nhóm cộng đồng hơn 100.000 thành viên, một cư dân có nick Hong Thao kể về trải nghiệm đáng nhớ trong một lần nhập viện cấp cứu.“Có lần mình bị bệnh, không có ai nên đành gọi Chăm sóc khách hàng. Một lát sau, mấy bạn đội mưa chạy lên sơ cứu rồi gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Lúc về thấy cửa nhà, cửa ban công đã được đóng cẩn thận, qua đó mới thấy mấy bạn an ninh ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, nhiệt tình”, người này cho biết.

Cũng ấn tượng với tác phong chuyên nghiệp của đội ngũ an ninh tại khu đô thị, tài khoản Cao Vy kể, có lần chị đánh rơi một số tiền lớn trong tầng hầm, đang hoang mang thì nhận được cuộc gọi của Ban Quản lý toà nhà báo xuống phòng An ninh để nhận lại tài sản.

“Thật sự tôi rất bất ngờ vì cách làm việc của An ninh đại đô thị, các bạn tự check camera để tìm thông tin người đánh rơi rồi chủ động liên hệ dù tôi chưa nhờ. Một lần nữa cám ơn và thấy hoàn toàn xứng đáng khi chọn Vinhomes Grand Park làm nơi cư trú”, chị Cao Vy chia sẻ.

Sự tận tâm của những người làm công việc đảm bảo an ninh tại đây còn mang đến thiện cảm với cư dân nước ngoài.

“Nhân viên ở đây giống như người thân vậy, họ luôn niềm nở khi giải quyết vấn đề. Sự nhiệt tình của họ khiến tôi cảm thấy yên tâm khi sống giữa đất nước xa lạ. Nhiều bạn tôi ở các tòa khác nhau vẫn kể nhân viên bảo vệ thường có mặt chỉ vài phút sau cuộc gọi khẩn cấp, hay các sự cố kỹ thuật đều được hỗ trợ 24/7”, chuyên gia Wei Cheng (Đài Loan) đang sống tại phân khu The Origami, đánh giá.

Công nghệ tiên tiến “mở” trải nghiệm sống an toàn, đẳng cấp

Bên cạnh lực lượng an ninh tâm huyết, chuyên nghiệp, góp phần kiến tạo nên chuẩn mực sống mới, Vinhomes Grand Park còn ứng dụng công nghệ hiện đại tích hợp trong 3 yếu tố cốt lõi chuẩn thông minh, bao gồm: An ninh thông minh, Vận hành thông minh và Căn hộ thông minh.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ cư dân, Vinhomes Grand Park được đầu tư, xây dựng hệ thống “An ninh thông minh đa lớp” với công nghệ tiên tiến bậc nhất. Cả đại đô thị được trang bị hệ thống camera tích hợp khả năng nhận diện khuôn mặt Face ID, hỗ trợ giám sát tình hình hoạt động từng phân khu, hạn chế tình trạng người lạ di chuyển vào dự án. Hệ thống này còn có khả năng phát hiện người ngã nằm trên mặt đất quá 20 giây; phương tiện đi quá tốc độ trong khu đô thị; đỗ xe trái phép... tạo ra “tấm khiên điện tử” vững vàng bảo vệ và sẵn sàng hỗ trợ cư dân.

Ngoài ra, hệ thống thang máy phân tầng thông minh cho phép cư dân chỉ lên đúng tầng của mình, các khu vực còn lại sẽ bị vô hiệu hóa (không sáng đèn), giảm thiểu rủi ro bị đột nhập, nâng cao an ninh ở mức tối đa.

Với “Vận hành thông minh”, mọi hoạt động trong dự án đều được quản lý bởi Trung tâm điều hành thông minh 24/7. Sự tích hợp giữa trí tuệ nhân tạo AI và Internet kết nối vạn vật (IoT) trong vận hành giúp nhịp sống đô thị trở nên thuận tiện và trơn tru hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trung tâm điều hành tại Vinhomes Grand Park còn có nhiệm vụ giám sát toàn bộ khu đô thị, giúp phát hiện và xử lý các sự cố một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

Công nghệ tiên tiến bậc nhất mang đến cuộc sống an toàn, đẳng cấp vượt trội cho cư dân

Để hoàn thiện mảnh ghép sống đẳng cấp, an toàn, “Căn hộ thông minh” mang đến giải pháp bảo vệ, tiện ích giám sát toàn diện ngay nơi ở của cư dân. Với Smart Home, tất cả các thiết bị trong căn hộ được kết nối thành một hệ thống thông minh và linh hoạt. Giờ đây, cư dân có thể dễ dàng điều khiển, truy cập và đồng thời kiểm soát mọi hoạt động của ngôi nhà thân yêu từ xa chỉ với “một nút chạm”.

Có thể nói, lực lượng an ninh cùng công nghệ tiên tiến tại Vinhomes Grand Park đã tạo nên “tấm khiên” chắc chắn bảo vệ an toàn và đem lại nơi an cư yên bình, đẳng cấp, đáng sống bậc nhất dành cho mọi cư dân.

